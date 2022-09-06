Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın 1700 liraya dayandı, gram altın ise bin lirayı aştı. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, sahteciliğin de artmasına neden oldu. Yatırım amaçlı olarak da sık sık tercih edilen altında sahteciliğe dikkat çeken kuyumcular, vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşin uzmanı, dikkatli olunması gereken konulara değinerek mıknatıs yönetimi, mihenk taşına sürtme ve ayar suyu testi ile altın kesme testleri gibi işlemlerden bahsetti.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

İzmir'de kuyumcu esnafı olan İbrahim Betus, 'vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli' ve 'sahte altın nasıl anlaşılır' sorularına açıklık getirdi. Betus, "Toplumumuzun merak ettiği konulardan biri de gerçek altın ile sahte altın nasıl anlaşır? Vatandaşlar altın alırken bazı önemli noktalara dikkat etmelidir. Altının içinde ayarı, patenti ve TSE Belgesi olmalıdır. Güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmaya ve fatura talep etmeye dikkat edilmeli" dedi

KUYUMCULAR SAHTE ALTINI NASIL AYIRT EDERLER?

Kuyumcuların tecrübesinin önemli olduğunu belirten Betus, aynı zamanda bazı altın testi yöntemleri olduğunu ifade etti. İbrahim Betus, "Mıknatıs yönetimi, mihenk taşına sürtme ve ayar suyu testi ile altın kesme testleri kuyumcular tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Mıknatıs gerçek altını çekmez ancak içinde başka materyaller varsa çeker, mihenk taşına sürtme yönteminde altın taş üzerinde sarı rengini bırakır ve ayar suyu ile temizlenmeye çalışıldığında sarı renk kaybolmaz. Kesme yönteminde ise altın kesilerek tekrar ayar suyu ile test edilerek kaplama olup olmadığı veya içerisinde herhangi bir başka materyal olup olmadığı anlaşılır" diye konuştu.

Gram altın yeniden 1000 lirayı aştı! Uzmanlardan dikkat çeken tahminler… Altını olanlar dikkat Altın fiyatları düşüş seyrinin ardından yeniden yükselişe geçti. 2 Eylül’de en düşük seviyeyi gören gram altında neler olacak merak ediliyor. Gram altın yeniden 1000 lirayı aştı. ‘Gram altın yeniden düşer mi’ merak ediliyor. Uzmanlardan düşen altınlarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Gram altında son durum nedir? İşte altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahminler….

İslam Memiş 'zirveleri görebiliriz' diyerek altın için rakam ve tarih verdi: Önümüzdeki sene düğün yapacak olanlar... Altında yükseliş sürecek mi, dolarda son durum ne? Finans Analisti İslam Memiş piyasaların yönünü ABD'ye çevirdiğini belirtti ve Fed'in faiz artırım sinyallerine dikkat çekti. Yıl sonu altın tahmininin hala geçerli olduğunu söyleyen Memiş, önümüzdeki sene düğün yapacak olanları uyardı. "Dünya genelinde bir kriz var" diyen Memiş, "Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz" dedi ve yıl sonu için rakam verdi.