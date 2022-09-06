Türkiye Gazetesi

Dar gelirliyi koruyacak düzenlemede sona gelindi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında dar gelirliler için destek paketlerinin detaylarını duyurdu. Doğalgaz desteği nasıl olacak? İhtiyaç sahibi aileler içinde eğitim öğretim desteği müjdesi verildi. Destekten kimler nasıl yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelere de bir müjdesinin olacağını söyleyerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu ailelere daha güçlü destek vermek amacıyla ilave kaynak aktarımı yaptıklarını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim-öğretim yılı desteği için ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerektiğini anlatan Erdoğan, "Geçtiğimiz kış başlattığımız doğal gaz tüketim desteği programını, bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Türkiye Aile Destek Programını geçtiğimiz aylarda uygulamaya alarak, sosyal koruma kalkanımızın kapsamını genişletmiştik. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan ve belirli bir gelir seviyesinin altında olan 831 bin vatandaşımıza temmuz ayında 427 milyon lira destek sağlamıştık. Mevcut ve yeni hak sahibi 1,6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz. Tüm bu sosyal desteklerin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular 5 Eylül itibariyle başladı. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak yapılabilecek. Doğalgaz Tüketim Desteği’ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NASIL ALINACAK?

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği ısıl harita baz alınarak belirleniyor. Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! İcra borçlarının silinmesine ilişkin detaylar belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra takibine uğrayan milyonlarca vatandaşa icra borçlarının silineceği müjdesini vermişti. Peki icra borçları ne zaman silinecek, icra borcu affı kimleri kapsıyor, icra borcu nasıl öğrenilir, icra borcu nereye ödenir? İcra borcu düzenlemesine ilişkin merak edilenleri araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net cevap: Bir gece ansızın gidebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu ziyareti öncesi açıklamalar yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ''Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız'' ifadelerini dedi. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamlelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan müjdeyi verdi, 2 bin liranın altındaki icra borçları silinecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan konuşmasında dar gelirlilere müjde verdi, 2 bin ve altındaki icra borçları silinecek, işte detaylar...