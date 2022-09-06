Türkiye Gazetesi

OPIS tarafından iki haftada bir derlenen endekse göre, Avustralya'nın Newcastle limanında yüklenen kömür spot piyasada ton başına 436,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle fiyatlar üçe katlanmış oldu.

Vadeli fiyatlarda da rekor seviyeler izlendi. Newcastle Ekim ayı vadelileri ICE Futures Europe'ta, haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 artışla ton başına 463,75 dolara çıkarak Ocak 2016'ya kadar uzanan verilerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa'nın referans kömür fiyatı da rekor seviyede işlem görüyor.

Avrupa’ya gaz akışına ilişkin belirsizlik ve kıtadan daha güçlü kömür talebinin öngörülmesi, yakıt fiyatlarını artırmaya devam eden unsurlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan Avustralya’da yılsonuna doğru üçüncü bir La Nina kasırgası yaşanabileceği ve kömür madenlerinde hava koşullarının bozulması ihtimali olduğu belirtiliyor.

Daha önce 2010-11 yıllarında yaşanan ve birkaç ay süren La Nina kasırgalarında Avustralya’nın New South Wales ve Queensland eyaletlerindeki kömür madenlerinin ve demiryollarının yoğun yağış nedeniyle zarar görmesine neden olmuş ve üretimin yüzde 20 ila 30 arasında düşmesine neden olmuştu.

Aralarında Marius van Straaten’in de olduğu Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir notta, “Avustralya kömür sevkiyatlarındaki ciddi sayılabilecek herhangi bir kesinti, yüksek kalorifer değerine sahip kömür fiyatlarını yeni zirvelere çıkarabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı alıcıların Rusya'dan yakıt ithalatından kaçınması ve birçok ülkede yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere diğer kaynaklara yapılan yatırımların yavaşlaması nedeniyle küresel gaz arzındaki daralmanın bir sonucu olarak kömür talebinde güçlü bir canlanma görülmüştü.

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