Türkiye Gazetesi

EYT son dakika haberi: Milyonların gözünü çevirdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel, taşeron işçiler ve EYT konusundaki son gelişmeleri anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz" diye konuştu.

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konularının bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" bilgisini verdi.

"EYT ARALIK AYI GİBİ GÜNDEME GELİR"

EYT konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

EYT'de son durum 8 formül: Masadaki senaryolar netleşti, kapsam belirleniyor EYT son durum milyonlar tarafından takip edilirken, formül haberleri de peş peşe geliyor. Asgari ücret, 3600 ek gösterge gibi gündemin ilk sıralarında yer alan ekonomik konular bir bir çözüme kavuşturuldu, sırada 23 yıldır bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu var. 2022'nin sonunda 2023'ün başında yasalaşması beklenen konu ile ilgili meraklı bekleyiş sürerken, masada 8 formül olduğu konuşuluyor. EYT konusu çözüldüğü takdirde ise ilk emekli maaşlarının Şubat 2023'te hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte EYT son dakika haberleri ve gündemdeki EYT formülleri...

EYT'liler ne zaman emekli maaşına kavuşacak? İsa Karakaş tarih verdi... EYT son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor, milyonlarca EYT'li formül hesapları yapıyor. Çeyrek asra yaklaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin çözümü konusunda artık geri dönüşün olmadığını söyleyen SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, EYT'lilerin en erken ne zaman emekli maaşına kavuşabileceğine değindi. Karakaş, EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanunun en erken Aralık ayı içinde kabul edilebileceğini, yürürlük tarihinin 2023 yılının ocak ayı olacağını ve EYT’lilerin bu durumda en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatinde olduğunu belirtti.