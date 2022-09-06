Türkiye Gazetesi

Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün yaptığı açıklamada, ülkemizde tasarruf finansının gelişmesi ve istikrarlı büyümesi için uzun yıllardır sektöre öncülük eden Eminevim’in köklü kültürünün ayrılmaz bir parçası olan paylaşma ve elbirliği felsefesi ile hem topluma, hem tasarruf sahiplerine, hem de çalışanlarına her koşulda destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Ocak ayında yapılan zammın ardından Temmuz ayında da maaşlarda bir iyileştirmeye gidildiğini ve 1 Eylül’den itibaren çalışanlara yaklaşık yüzde 28 oranında üçüncü bir zam yapıldığı duyuruldu.

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç ise sürece öncülük eden başta Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Büşra Üstün ve Musab Üstün olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederken “Eminevim ailesi olarak yaptığımız her işte, aldığımız her kararda, bugünkü lider konumumuza gelmemizdeki en büyük gücün siz kıymetli ‘çalışanlarımız’ olduğu bilinciyle hareket ediyor ve sizlere sunduğumuz imkanları sürekli şekilde geliştirmeye gayret ediyoruz. Çalışanlarımızın alım güçlerine destek olabilmek adına, 1 Eylül 2022’den geçerli olacak şekilde üçüncü bir ücret artışına gidilmesi kararlaştırılmıştır. Aylık ücretlerimize yaklaşık % 28 oranında yansıtılacak olan bu üçüncü artış sonucunda, geçen yılın sonundaki ücretlerimize ortalama % 103’lük bir artış uygulayarak çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir zam yapmış ve çalışanlarımızı enflasyona karşı korumuş olduk” dedi.