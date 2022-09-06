Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda KOBİ'ler için hazine destekli çalışma yürüttüklerinin müjdesini verdi. Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi geliyor, peki bunun detayları ne olacak, ne zaman devreye girecek? İşte merak edilen soruların cevapları... KOBİ'ler için hayata geçecek Hazine Destekli Kefalet Paketi'ne ilişkin Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.

YENİ DESTEK PAKETİ DEVREYE GİRECEK

Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Önümüzdeki aylarda hız kesecek Bakan Nebati ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz." dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Tek hanelere inecek Bakan Nebati, Türkiye ekonomisiyle ilgili hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu. Bakan, açıklamasında "Enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz." dedi.