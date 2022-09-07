Türkiye Gazetesi

Domates ihracatı ile ilgili son dakika kararı! Resmi Gazete'de yayımlanan kararda domates ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı ve izin şartı geldi. İşte o kararın detayları:

"MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

"60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)"

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

Üreticilerden "Domates kışın 50 TL olacak" sözlerine tepki! “Hem içeriye hem dışarıya yetecek ürünümüz var” Antalyalı çiftçiler bu sene örtü altında domatese geçen yıla oranla yüzde 30 daha fazla rağbet gösterdi. Üreticiler "Domates kışın 50 TL olacak" sözlerine tepki gösterdi. Çiftçiler "Bu açıklamaları kimler yapıyor onları da bilmiyoruz. Biz de seracılık yapıyoruz. Burada böyle bir açıklama yapılmadı. Bu şekilde toplumu galeyana getirici açıklamalardan uzak durulması gerekir” dedi.

Avrupa, kapımızı domates için çaldı Enerji darboğazını aşmak için seraları boş bırakan Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye domates talebi patladı. Dışarıya satış yüzde 50 artarken mayısın 15’inden sonra ihracatın bitmesiyle iç piyasada ciddi fiyat düşüşü bekleniyor.