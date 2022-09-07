Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıldıktan sonra Meclis’e ilk olarak sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini, EYT’nin de aralık ayında Meclis’e geleceğini söyledi. Bilgin, “Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. 1-2 konu daha var, EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir” dedi.

SORUNLAR SIRAYLA ÇÖZÜLECEK

Sözleşmeli personelle ilgili çalıştıktan sonra maden işçileri ve taşeron işçiler ile ilgili konular üzerinde çalışacaklarını anlatan Bakan Bilgin, “Sözleşmeli personel ve geçici işçiler, bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri, ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçilerle bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız” diye konuştu. EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, Ağustos ayında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşmüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, sonrasında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz almıştı.

EYT düzenlemesinde yeni gelişme: İşte masadaki tek formülün detayları... (EYT’de son dakika gelişmeleri) Milyonlarca kişinin merak ettiğin emeklilikte yaşa takılanlar için formül şekillenmeye başladı. Masadaki tek formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacağı belirtiliyor. Peki EYT’de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan tasarı ne durumda? İşte EYT hakkında merak edilenler….

EYT ocak başında Meclis’e gelecek Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapıldığını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Aralık ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ocak başında Meclis’te olur. Bizim kendi şartlarımıza uyan bir formül olacak” dedi.