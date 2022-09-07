Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine toplantısı sonrası enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Borun, Türkiye’nin elindeki en önemli madenlerden olduğuna işaret eden Dönmez, “Boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül’de hayata geçireceğiz. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ferro bor tesisimizin temelini atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi

için çabalayacağız” dedi.

UMMAN’LA GÖRÜŞME OLUMLU

Ağustosun son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptıklarını da anlatan Dönmez, “İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman’a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğalgaz ticareti konusunda irtibat kurduk. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Katar ile zaten geçmişten bu yana doğalgaz ticari yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya’dan doğalgaz almayı azalttığı, Rusya’nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğalgaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor” diye konuştu. Endonezya’da G20 Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldığını hatırlatan Dönmez, “Burada da enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Endonezya’dan da Malezya’ya geçtik. Orada da Petronas şirketinin başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kardeş ülke Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında işbirliğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

AKKUYU HEYETİ OLUŞTURDUK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında görev alan şirketlerin uyuşmazlığı ile son durumu da değerlendiren Dönmez, “Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini gerçekleştirecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık” ifadelerini kullandı.

SÜBVANSİYONLARA DEVAM

Doğalgaz ve elektrikte vatandaşa desteğin sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, şunları söyledi: Şu anda hükûmetimiz doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı.

REZERVİN YÜZDE 73'Ü TÜRKİYE'DE

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, Bandırma’da hayata geçirilecek ferro bor tesisi ile bor madeninin değerine değer katacak. Bor cevheri; bor karbür tozu, ferro bor ve lityum gibi uç ürünlerin üretilmesi için kullanılacak. Piyasa fi yatları dikkate alındığında bor cevherinin fiyatı, borik asite dönüştüğünde yaklaşık 6,5 kat, bor karbür tozu olduğunda yaklaşık 330 kat, zırh malzemesi yapıldığında 3.330 kat değer kazanıyor. Eti Maden, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 630 bin ton ürün satarak 1 milyar 30 milyon dolar ciro yapmıştı.