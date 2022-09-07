Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Girişimciler başvurularını 13 Ekim’e kadar online yapabilecek. Projenin yeni dönemine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, İyi İşler’den mezun olan kadınların 1.516 kişiye istihdam sağladığını söyledi. McKinsey’nin pandemi döneminde cinsiyet eşitsizliğinin küresel ekonomiye etkilerini incelediği araştırmaya vurgu yapan Boyner, “Eğer iş hayatında cinsiyet eşitliği sağlanmazsa 2030’da küresel ekonominin kaybı 1 trilyon dolar olacak. Ancak eşitlik sağlanırsa kazanç 13 trilyon doları buluyor” dedi. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de 9 hafta süren programdan 5 senede 92 kadın girişimcinin mezun olduğunu belirtti. Türkiye’de son 20 yılda kadın girişimci oranının yüzde 4’ten 14’ler seviyesine geldiğini kaydeden Erdem, krizlerden en çok kadınların etkilendiğini vurgulayarak, pandemide kadın girişimci oranının yüzde 3 arttığına işaret etti. Erdem, “Kadınlar sürdürülebilir kalkınmanın mihenk taşı” ifadesini kullandı.

Kadın girişimciler, Trendyol’un destek programlarıyla işini dijitalleştirerek büyütüyor UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları, ekonomik hayatta etkin şekilde yer almaları için özel programlarla destekliyor, dijitalleşmeleri için çalışıyor.

Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk ‘kadın istihdamı' desteği verilecek Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin finanse ettiği ‘Women-up’ projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek.