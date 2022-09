Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ve ‘beyaz reform’ olarak bilinen Ek Ödeme Yönetmeliğindeki değişiklik sonrası bir hafta içinde 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek için başvuru yaptığını söyledi. Bu doktorlardan 5 bininin uzman olduğunu vurgulayan Koca “Sadece İstanbul’da 1.350, Ankara’da 650, İzmir’de 600 başvuru gerçekleşti. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800’ü geçmemişti. Gelecek hafta daha fazla başvuran hekimim olacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmak daha avantajlı hâle gelecek. Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Bu yüzden dönüşler daha da artacak. Yeni dönemde ‘beyaz reform’ diyerek sağlıkçılara bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Her şey adil olacak ve sağlıkçılar emeğinin karşılığını alabilecek” dedi.

“85 BİN SAĞLIKÇI BU YIL ATANACAK”

Şu an kamuda toplam uzman sayısının 46 bin olduğunu belirten Fahrettin Koca “32 bin poliklinik odamız var. Hepsine hizmet vermek üzere tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler, sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hastaya daha fazla odaklanacaklar. Yaşanan bütün aksaklıkların çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz. 85 bin sağlık çalışanının ataması da bu yıl içinde kademeli olarak yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“COVID GRİP GİBİYDİ”

Yakın zamanda Covid-19’a yakalanan Bakan Koca “Eşim ve çocuklarım 3-4 hafta önce korona olmuştu. Onlardan geçmedi ancak Malazgirt Zaferi kutlamalarında bulaştı. Hafi f geçirdik. Sanki grip gibiydi” yorumunda bulundu. Koca, 6’ncı korona dalgasının azalmaya başladığını, günlük vakaların 5-6 binlerin altına indiğini fakat kasım aralık gibi yeniden bir artış yaşanabileceğini sözlerine ekledi. Maymun çiçeği virüsüyle ilgili de “Şu ana kadar 12 vaka tespit ettik. Bizim için bir tehdit değil” açıklamasını yaptı. Koca, okullarda maske takmanın zorunla olmayacağını dile getirdi.

BAŞVURULAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, bir haftada 6 binden fazla hekimin geri dönmek istemesini ‘bir rekor’ olarak değerlendirdi. Durmuş “Kamudan istifa eden doktorlar için iki ayda bir dönüş uygulaması yapılır. Daha önce hiç bu kadar büyük başvuru gerçekleşmemişti. Bu, Sağlık Bakanlığının ücretlerde ve çalışma şartlarında yaptığı iyileştirmenin olumlu bir sonucu. Henüz düzenlemelerden çok emin olmayan arkadaşlarımız var. Her şeyin yolunda gittiğini gördüklerinde kamuya dönüşler artacak” diye konuştu.

