Türkiye Gazetesi

Dolar güne 18,23 lira olarak başladı. Dolar saat 09:35 itibarıyla %0,03 artışla 18,23 lirdan işlem görüyor. Dün en düşük 18,19, en yüksek 18,26 seviyelerini gören dolar, günü 18,23 seviyesinde kapattı.

Dolar, 09.08.2022 tarihinde 17,64 ile son bir ayın en düşük, 06.09.2022 tarihinde ise 18,26 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO 7 EYLÜL SABAHI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Euro güne 18,05 ile başladı saat 09:40 itibarıyla %0,12 artışla 18,07 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,98, en yüksek 18,21 seviyelerini gören Euro, günü 18,06 seviyesinde kapattı.

Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar ve Euro’da son durum…6 Eylül 2022 güncel döviz kurları Dolar haftaya yükselişle başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar/TL 18,22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta cuma günü 18,2605 ile yılın zirvesine çıkmıştı. Uluslararası piyasalarda bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararında olacak… Doların seyri merak ediliyor… İşte 6 Eylül 2022 güncel dolar ve Euro fiyatları….

Dolarda yeni rekor: 20 yıl sonra zirveyi gördü: Fed'in ultra şahin para politikası duruşunu eylülde de sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, Dolar endeksinin 20 yıl sonra yeniden zirveyi görmesini sağladı. Avrupa'daki enerji krizi ve Çin ile ABD arasında devam eden gerginlikle birlikte 20 yıl aradan sonra dolar endeksi tekrar 110 seviyesinin üzerini gördü.