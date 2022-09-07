Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, düşüş trendine girdi. Ekonomistler tarafından alım fırsatı olarak görülen bu süreçte, 24 ayar altının gramı 995 lira bandına kadar geriledi. Çeyrek altın ise bin 638 liradan işlem görüyor. Ekonomistler söz konusu sürecin yıl sonuna doğru tersine döneceği sinyalini verdi.

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın düşüşe geçti. 1700 doların altına inen ons altına bağlı olarak iç piyasada gram altın 1000 liranın altına indi. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın ise bin 638 liradan işlem görüyor.



Ekonomistler yıl sonunda altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü ivme kazanacağı yönünde görüş bildirdi.

7 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI

ABD’de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi’nin tahminin üzerinde açıklanması 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini destekledi. Bu gelişmeyle ons altın 1700 doların altına gerileyerek, 1698 dolar seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak gram altın 1000 liranın altını gördü. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın bin 638 liradan, yarım altın 3 bin 283 liradan, tam altın 6 bin 536 liradan işlem görüyor.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,26 değer kaybederek, 91,65 seviyesine geriledi.



Memiş, ABD'nin dolarizasyon politikasına dikkat çekerek yatırımda kar etmenin formülünü verdi: Dolar karşısında ne düşüyorsa alın...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Emtia fiyatlarının 5 ayın dibini gördüğünü söyleyen Para politikaları uzmanı İslam Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“Fed’in faiz artırımı kararı tüm emtiaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 1.715 dolar, gümüşün ons fiyatı 18,27 dolar seviyesinde. Bu baskılanmalarda sona gelindi. Belki bir miktar daha geri çekeleme olabilir. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerin ihtimalini daha yüksek görüyorum. Gram altında alım fiyatı 1.010 lira seviyesinde, satış ise 1.013 lira seviyesinde. Bunların yatırımcılara fırsat verdiği kanaatindeyim.”

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