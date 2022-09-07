Türkiye Gazetesi

Milyonlarca haneyi ilgilendiren kararla birlikte yeni sosyal paketi için bakanlıklar harekete geçti ve adımlar atılmaya başlandı. Enerji ve eğitim gibi alanlarda halen devam eden birçok sosyal yardımın kapsamı genişletildiği gibi yardım miktarı artırılacak. Yeni sosyal yardım kalemleri de uygulamaya girecek. Bu kapsamda ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün biraraya geldi. İki bakan, sosyal yardımlarla ilgili mevcut durumu gözden geçirip yeni dönemde uygulanacak sosyal yardım politikasını değerlendirdi.

Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. 5 milyona yakın ailenin 30 milyar liraya yakın icralık borcunun tasfiyesine ilişkin plan açıklandı. Doğalgazda konutlar için yüzde 80’i aşan sübvansiyonun devam edeceği açıklandı. Bu yıl yapılan sosyal yardımlar, 145 milyar lirayı aşarak bütçeden yüzde 5,1 oranında paya ulaştı.

ENERJİ DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Dün yapılan toplantıyla sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak. Destek miktarı da yükselecek.

Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1150 lira ödeme yapılıyor. Doğalgaz faturası desteği, yılda iki kez sağlanıyor. Doğalgaz desteği, şubat ayında ilk etapta 203 bin aile ile başladı.

Elektrik desteği ise 216 liraya kadar veriliyor. Elektrik desteğinden yararlanan aile sayısı, bu yıl içinde 2,1 milyondan 4 milyona çıktı.

Böylece hanelere enerji desteği bin 366 liraya kadar çıkıyor.

Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Yardım miktarı da yükselecek.

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEKLER ARTIYOR

Çocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek.

Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödeniyor. 4 milyon başvuru yapıldı, 1,6 milyon aileye hak sahipliği verildi. 831 bin haneye 428 milyon lira ödeme tamamlandı.

DÜZENLEME NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanacak.

Sosyal yardımlara yeni yıl zammı Yeni yıla girmemiz ile birlikte emekliye, memura zamlar geldi. Devletin ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenen akrabaya, raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara verdiği desteğe de zam yapıldı.

7 milyon haneye sosyal yardım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Destek Programı çerçevesinde 108 bin 262 haneye daha biner lira ödendiğini bildirdi.

Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.