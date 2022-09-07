Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının Bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.

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