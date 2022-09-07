Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 120 doları aşan brent petrol 89,85 ile savaş öncesi seviyeye geriledi. Güne 92,87 dolar ile başlayan Brent Petrol,bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,39 dolardan alıcı buldu. Küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileriyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Brent Petrol, 07.09.2022 tarihinde $89,68 ile son bir ayın en düşük, 30.08.2022 tarihinde ise $103,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

OPEC'DEN EKİM KARARI

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı piyasalar üzerinde etkili oluyor.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYE

Brent petrolde teknik olarak 91,71 ile 92,07 dolar aralığının direnç, 91,35 ile 90,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÖZLER BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİMDE!

Sektör kaynakları bu geceden itibaren motorine 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşeceğini duyurmuştu. Araç sahiplerinin beklentisi kuvvetlendi. Brent petrolün savaş ncesi seviyeye gerilemesi gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar benzin ve motorinde indirimi araştırıyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,62 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.94 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,07 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,74 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.94 TL

Brent petrol çakıldı! Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye geriledi Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geldi. Böylece petrol fiyatları şubat 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi. Brent petrol yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolardan işlem görüyor.

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