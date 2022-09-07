Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldi. Bakan Nebati, bu görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Nebati "Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim" dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK'IN TÜRKİYE TİCARET TEMSİLCİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Nureddin Nebati, bu ikiliden önce de Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile görüştü. Toplantıda, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti: İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Covid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık.

Bakan Nebati müjdeyi duyurdu, yeni Hazine Destekli Kefalet Paketi geliyor Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yeni bir destek paketinin de müjdesini verdi, işte detaylar...

Bakan Nebati'den kritik doğal gaz açıklaması: 'Şartlar uygun olursa Katar'la yeniden başlarız" Rusya'nın yaptırımlar karşısında en büyük kozunu oynayarak gaz vanalarını kapatması, enerji fiyatlarını arttırdı. Bu gelişmelerin ardından Bakan Nebati, doğal gazda yeni anlaşmalar için çalışmaların başladığını söyleyerek, Katar'ı işaret etti.