Türkiye Gazetesi

Türkiye’de faaliyet gösteren Avrupalı şirket temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin hızla güncellenmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika gibi Türkiye’deki Avrupa ikili ticaret ve sanayi odaları başkanları, Brüksel’de düzenledikleri toplantıda, AB yetkililerine Gümrük Birliği güncellemesi hakkında hazırladıkları pozisyon belgesini tanıttı.

Programda konuşan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Christian Slevogt "Avrupa’nın geleceğinden fayda sağlayacak herkesin Türkiye konusuna daha yakından bakması ve bu ülkeye yatırım yapması gerekiyor" dedi. Gümrük Birliği ile Avrupa ve Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 440 arttığını anlatan Slevogt, güncelleme ile Türkiye’nin Avrupa’ya çok fazla ekonomik katkısı olacağını kaydetti.

"TRENİ KAÇIRIYORUZ"

Türkiye’nin 'güvenilir bir ortak olduğunu' ifade eden İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de, "Çin’le bağı kesmek istiyorsanız Türkiye dışında ülke yok. Mevcut Gümrük Birliği ile treni kaçırıyoruz" diye konuştu.

Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Franck Mereyde ise, Türkiye’nin ticari katkılarıyla AB’nin Çin’e karşı daha güçlü olacağını, lojistik sorunlarını da daha kolay çözebileceğini ifade etti.

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