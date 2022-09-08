Türkiye Gazetesi

Dün Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine gelen Brent petrol, 90 doların altını gördü. Uluslararası piyasada Brent petrol satış fiyatı 88,90 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarındaki son durum araştırılıyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olan 1.14 liralık indirim pompaya yansıdı. Motorinin fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara’da 25 liranın altına düştü. Petrolün düşmesinin ardından sürücülerde yeni indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından henüz yeni bir indirim haberi gelmedi.

ART ARDA ZAM VE İNDİRİM GELMİŞTİ

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirim yapıldı. 7 Eylül Çarşamba günü motorine 77 kuruş zam geldi. 8 Eylül itibari ile motorine 1 lira 14 kuruşluk indirim uygulandı.

8 EYLÜL 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Eylül 2022 BENZİN FİYATLARI;

İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL

Ankara: 19,34 TL

İzmir: 19,34 TL

8 EYLÜL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 24,87 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 24,79 TL

Ankara: 24,96 TL

İzmir: 24,97 TL

8 EYLÜL LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 11.07

İstanbul Anadolu Yakası: 10,62

Ankara: 10,94

İzmir:10,7

Brent petrol çakıldı! Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye geriledi Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geldi. Böylece petrol fiyatları şubat 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi. Brent petrol yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol yeniden düşüşe geçti...Araç sahipleri sevindirecek haber: Bu gece 1.14 lira indirim geliyor Akaryakıtta dalgalanmalar devam ediyor. Dün geceden itibaren geçerli olan 77 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları için petrolü takip edenler güzel haber geldi. Brent petrol güne düşüşle başladı. Araç sahiplerine bu sefer iyi haber geldi. Bu geceden itibaren motorine kallavi indirim geliyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar indirim gelecek? İşte güncel rakamlar…

Sürücüleri sevindirecek haber: Brent petrol çakıldı, akaryakıtta çifte indirim! Pompaya yansıdı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi, brent petrolün varil fiyatını rekor rakamlara yükseltmişti. Uzun süredir brent petrolde döviz etkisiyle de yaşanan dalgalanma yerini düşüşe bıraktı. Öyle ki; Brent petrolde sert bir düşüş yaşandı, varil fiyatı 92 doalr seviyesine kadar geriledi. Yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta beklenen indirim haberi de geldi. Benzinde 1 lira 51 kuruş motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim geldi.