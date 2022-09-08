Türkiye Gazetesi

Dolar haftaya yükselişle başlamasının ardından güne 18.22 ile başladı. Dolar saat 09:55 itibarıyla %0,13 artışla 18,23 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,11, en yüksek 18,2567 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,23 seviyesinde kapattı.

Dolar 11.08.2022 tarihinde 17,8065 ile son bir ayın en düşük, 06.09.2022 tarihinde ise 18,2622 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,2396 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO’DA SON DURUM

Güne 18,2344 ile başlayan Euro saat 09:56 itibarıyla %0,16 artışla 18,26 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,00, en yüksek 18,26 seviyelerini gören Euro, günü 18,25 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,62 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,26 TL'ye karşılık gelmektedir.

Brent petrol sert düştü: Motorine indirim pompaya yansıdı... İndirim devam edecek mi (8 Eylül 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz) Motorine gece yarısından itibaren geçerli olan indirim fiyatlara yansıdı. Brent petrol Rusya- Ukrayna savaşının ardından en düşük seviyeyi gördü. Araç sahipleri petrolün düşmesinin ardından yeniden umutlandı. Sürücülerde benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte güncel akaryakıt fiyatları… 8 Eylül benzin, motorin ve otogaz fiyatları…

Dolar 20 yılın zirvesinde! Gözler faiz kararında Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve Fed’in şahin politikaları ile dolar diğer para birimleri karşısında değerlenmeye devam ediyor.