Türkiye Gazetesi

Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, "Almanya artık bir resesyonu engelleyemez" dedi.

Almanya'nın artan izolasyon ve büyüyen gerilimler dikkate alındığında şu anda Çin ile başa çıkma "zorlu sorusu" ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Sewing, "Çin'e bağımlılığın azaltılmasının, Rus enerjisi ile ilişkinin tamamen koparılması kadar temel değişiklik gerektirdiğini vurguladı.

Avrupa'da sınır ötesi bankacılık konsolidasyonu çağrısını tekrarlayan Sewing, "Amerika ile eşit şekilde rekabet edebilmek için Avrupa'da büyük bankalar için doğru şartları oluşturmalıyız" dedi.

Almanya'da kriz üstüne kriz: Bir fabrika daha kapanıyor Enerji krizini çözemeyen Avrupa ülkelerinde, yüksek yakıt maliyetleri üretim sektörünü olumsuz etkiledi. Almanya’da tuvalet kağıdı üreten bir fabrika iflasını duyurdu.

‘Kışı Türkiye’de geçirin’ önerisi hayat buldu… Almanya’nın ucuzluk marketinden Türkiye’de tatil kampanyası! Rusya’nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Almanya Türkiye’de tatil yapın önerisinde bulunmuştu. Enerji kriziyle boğuşan Almanya’nın tasarruf önerisi hayata geçirildi. Ucuzluk marketinde, Türkiye’ye her şey dahil tatil satışı kampanyası sosyal medyada viral oldu. Kış aylarını kapsayan 22 günlük tatil kampanyasının bedeli 599 euro olması ise dikkat çekti. İçerik üreticisi Kubilay, söz konusu markete gitti. Marketten yaptığı paylaşım yüz binlerce kez izlendi.