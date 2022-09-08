Türkiye Gazetesi

2009’da piyasaya çıkan Bitcoin, ilk kripto para birimi olarak blok zincir devriminin başlangıç noktasında yer alır. 2014’te oluşturulan Ethereum ise akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmayı mümkün kılmıştır. Bu özellikleriyle BTC ve ETH, kripto para dünyasında özel bir yere sahiptir. Birçok yatırımcı da Ethereum ve Bitcoin al - sat işlemleri yapmaktadır. Peki BTC ve ETH nasıl alınır?

Bitcoin ve Ethereum nasıl satın alınır?

Bitcoin ve Ethereum, merkeziyetsiz kripto para birimleridir. Yani blok zincir üzerinde üretilen ve kriptografik yöntemlerle şifrelenerek saklanan dijital paralardır. Tüm kripto paralar gibi BTC ve ETH de kripto para borsaları üzerinden satın alınabilir. Geleneksel borsaların aksine kripto para borsaları yalnızca çevrim içi ortamda var olur ve 7/24 aktiftir. Kripto para borsalarına dünyanın herhangi bir yerinden erişmek de mümkündür.

Bitcoin ve Ethereum satın almak güvenli mi?

Kripto para borsaları merkezi yapılardır. Uzun süredir piyasada var olan, güvenlik önlemlerini sitesinde açıkça anlatan, kullanıcı memnuniyeti yüksek kripto para borsaları üzerinden güvenli bir şekilde Ethereum ve Bitcoin al - sat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Merkezi kripto para borsalarının yanı sıra merkeziyetsiz borsalar (DEX) da bulunmaktadır. Bu tür borsalara kimlik bilgilerinizi vermeden, kripto para cüzdanınızla, anonim şekilde bağlanabilirsiniz. Ancak merkeziyetsiz kripto para borsalarında muhatap bulmak daha zor olabilir. Ayrıca çoğu merkeziyetsiz borsada likidite görece azdır ve birçok merkeziyetsiz borsa itibari paralar ile işlem yapmaya izin vermez.

Türk lirası ile Ethereum ve Bitcoin al

Türkiye’nin köklü kripto para borsalarından Bitlo, kullanıcılarına Türk lirası ile Ethereum ve Bitcoin al - sat işlemleri gerçekleştirme olanağı sunar. Bitlo üzerinden her gün ve her saat Ethereum, Bitcoin ya da başka kripto paraları alıp satabilirsiniz.

Bitlo üzerinden Ethereum ya da Bitcoin almak için tek yapmanız gereken bir Bitlo hesabı açmaktır. Hesabınızı açıp doğruladıktan sonra banka hesabınızdan Bitlo hesabınıza kolayca Türk lirası gönderebilirsiniz. Ethereum ve Bitcoin al - sat işlemlerinizden elde ettiğiniz geliri de Türk lirası olarak dilediğiniz zaman banka hesabınıza aktarabilirsiniz.