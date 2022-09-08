Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bu bağlamda Merkez Bankası toplam rezervlerinin 26 Ağustos ile biten haftada 603 milyon dolar azaldığı öğrenildi.

TOPLAM REZERV 111 MİLYAR 927 MİLYON DOLAR OLDU

2 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar artışla 72 milyar 295 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Ağustos'ta 70 milyar 823 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 280 milyon dolar artışla 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Rapor yayımlandı Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre göre, ağustosta tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,41 puanla temel mal grubundan geldi.

Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı: Tüzel kişi ve şirketlere oran şartı geldi Merkez Bankası zorunlu karşılık tebliğinde değişikliğe gitti. Daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz hesabından Türk Lirası hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tuturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü arttırıldı.