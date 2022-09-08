Türkiye Gazetesi

Bilinçli ve yaşadığımız çağa ayak uydurabilen şirketler en önemli güçlerinin; çalışanları, iş ortakları ve müşterileri olduğunun farkındalar. Bu sebeple de onları elde tutabilmek, şirkete olan bağlılıklarını ve sadakatlerini arttırmak amacıyla küçük jestler planlıyorlar.

Bu jestler içinde; doğum günü izinleri, özel günlerde izin kullanma, hediye çekleri ve hediyeler yer alıyor. Özellikle hediyeler; çalışanlara, partnerlere, müşterilere kendilerini değerli ve özel hissettiriyor. Dolayısıyla sektörde bir adım öne çıkmayı düşünen her şirket hediyeleşmeyi şirket kültürü haline getirmeli ve yılın belli zamanlarında hediyeleri bağlantılarını güçlendirecek bir araç olarak kullanmalılar.

Eğer bir şirketiniz varsa; sektörde sağlam bir yer edinmek ya da şirketinizin varlığını korumak için Muhiku’nun kurumsal hediye hizmetinden faydalanabilirsiniz. Profesyonel satış ekibiyle son derece titiz bir çalışma sürdüren bu firma hediyeleşmeye dair tüm süreci şirketiniz adına ustalıkla yönetiyor. Kısacası bütçeniz ve şirket kültürünüz doğrultusunda; çalışanlarınız, partnerleriniz ve müşterileriniz için en doğru hediyeleri özenle hazırlıyor.

Peki, markalar için kurumsal hediyeler nelerdir? Yılın hangi zamanlarında ya da yaşanan hangi gelişmelerde ne tarz hediyeler hazırlanabilir? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarına bakalım.

Öncelikle özel günler şirketlerin kesinlikle atlamaması ve unutmaması gereken zamanlar. Yılbaşı, doğum günü, Anneler Günü, Babalar Günü ya da Kadınlar Günü gibi kıymetli zamanlarda hedef kitleye küçük bir jest yapılmalıdır. Yapılan jest vaktinde ve eksiksiz olmalıdır. Aksi takdirde ince bir düşünceyle hazırladığınız bu hediyeler eleştiri oklarına maruz kalabilir ve şirket plansızlığına dikkat çekilebilir.

Muhiku’nun kurumsal tarafta yürüttüğü hizmet hediyenizin eksiksiz ve zamanında muhatabına iletilmesini sağlar. Sizin yapacağınız tek şey ise arkanıza yaslanmak ve işlerinize odaklanmak olacaktır.

Diğer taraftan yeni bir personel işe başladığında ya da yeni bir ortaklık geliştiğinde de “hoş geldin hediyeleri” hazırlanabilir. Bu hediyeler şirketinize dahil olan yeni çalışanın ya da iş ortağının kısa sürede adapte olmasına ve kendini bulunduğu yere ait olmasına destek olacaktır. Dolayısıyla yalnızca özel günlerde değil yaşanan küçük büyük tüm gelişmelerde şirket olarak hediyelerin gücünden faydalanmanızı tavsiye ederiz.

Muhiku’nun kurumsal ürün kataloğunda sunduğu “welcome kiti” tasarımlarıyla hoş geldin hediyelerinizi kısa sürede hazırlatabilir ve muhatabına en kısa sürede ulaştırabilirsiniz. Böylece işe ayırmanız gereken vakitten kısmadan şirket içi faaliyetleri de ustalıkla yürütebilirsiniz. Eminiz hem sektördeki başarınız hem de düşünceli tavrınız ile çalışanlarınızın, partnerlerinizin ve müşterilerinizin gönlünde taht kuracaksınız.

Sektörde bir adım öne çıkmak için siz de Muhiku’nun kurumsal hediye seçenekleriyle şimdi tanışın ve profesyonel hizmetten faydalanın!

Seyahat Etmeyi Seven Birine Verilecek En Güzel Hediye Nedir?

Seyahat etmeyi seven birine hediye almak isteğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey ya bir uçak bileti olur ya da gitmek istediği şehire onun adına küçük bir seyahat ayarlamak. Ancak günümüz ekonomi şartları ne yazık ki böylesine yüksek bütçeli bir hediyeyi hazırlamaya imkân vermiyor. Bu sebeple daha makul fiyatlı hediyelere yöneliyoruz.

Muhiku’nun seyahat temalı hediye seçenekleri ise maceraperest yakınlarımızı mutlu edecek sürprizi makul fiyatlarla hazırlamamıza olanak sağlıyor. Seyahat temalı kupalardan bardak altlıklarına, pasaport kılıflarından seyahat temalı ajandalara kadar farklı hediye alternatifleriyle onları şaşırtacak ürünlere tek bir adreste ulaşmamızı mümkün kılıyor.

Dolayısıyla seyahat tutkunlarını mutlu etmek için geniş çaplı ya da yüksek bütçeli sürprizlere yönelmeye çok da gerek yok. Onların tutkularına hitap edecek küçücük bir hediyeyle de akılda kalıcı ve anlamlı bir hediyenin altına imzamızı atabiliriz.

Muhiku’nun hediyeleri elbette yalnızca seyahat temalı ürünlerle de sınırlı değil. Farklı ilgi alanlarına ve beğenilere hitap eden hediyeleri keşfetmek için Muhiku’yu ziyaret edebilirsiniz. Böylece sevdiklerinizin tutkularına hitap eden hediyeleri en uygun fiyata hazırlayabilirsiniz.

Muhiku ile Sevdiklerinizi Özel Hissettirin!

Yıl boyunca kutlanacak birçok özel gün bulunmaktadır. Bu özel günlerin kimisinde annemizi, kimisinde babamızı, kimisinde eşimizi ya da sevgilimizi, kimisinde ise yakın bir dostumuzu mutlu etmek isteriz. Ancak ard arda gelen bu özel günler bazen telaşa kapılmamıza ve sevdiklerimize alacağımız hediyeleri aceleyle seçmemize sebep olabilir. Bu da ne yazık ki sevdiklerimizin -belli etmeseler bile- hüsrana uğramalarına neden olacaktır.

Muhiku, özenle hazırladığı hediyelerle en kısıtlı zamanlarda dahi sevdiklerimiz için en özel seçimleri yapmamıza yardımcı oluyor. Sıradan bir ürün bile Muhiku’nun eşsiz ve zarif tasarımlarıyla oldukça özel bir hediyeye dönüşüyor. Bu da sevdiklerimize hediye üzerinde uzun uzun düşündüğümüzü ve onları mutlu etmek için oldukça titiz davrandığımızı hissettiriyor.

Muhiku özel hissettiren ve mutlu eden hediyeleri arasında en popüler, en farklı ve yıllardır hediyeleşmenin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ürünlere yer veriyor. Bu ürünleri yenilikçi bir bakış açısıyla harmanlayarak alışık olmadığımız bir formda bize sunuyor. Bu formlardan biri de elbette setler.

Üzerine uzun uzadıya düşünülen ve büyük bir özveriyle hazırlanan bu setler, sevdiklerimizi mutlu edecek tüm parçaları bir arada sunmamıza yardımcı oluyor. Hal böyle olunca özel günlerde alelade ve aceleyle yapılan seçimler yerini özenli bir kutlamaya bırakıyor.

Siz de sevdiklerinize en özel anlarda sizin için ne kadar kıymetli olduklarını kelimelerin dışında davranışlarınızla da göstermek istiyorsanız Muhiku’nun özel hissettiren hediyelerine mutlaka bakmalısınız.