Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - İSTANBUL

2-4 Eylül arasında düzenlenen ön lansmana 5 binin üzerinde kişinin ilgi gösterdiğini ve 200’den fazla dairenin satıldığını anlatan RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, Türkiye’ye yatırımlarının 60 milyar TL’yi geçeceğini söyledi. Bülbül, "RAMS Garden, tabiri caiz ise küçülen ve arz-talep dengesi bozulan inşaat sektörüne can suyu getirdi. Birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnunuz" dedi.

Bugüne kadar 20 binden fazla konut teslim eden şirket, önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye’de yaklaşık 9 bin evi sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor. Faruk Bülbül, İstanbul’da 20 bin konut üretmeyi planladıklarına işaret ederek, eylül sonunda Uzel Traktör Fabrikası arazisinde 2 bin konutluk projeye başlayacaklarını, Bayramoğlu Darıca’da 11 binden fazla konut üreteceklerini, Hattat Holding’in Maslak’taki yarım kalan ‘Diamond of İstanbul’ projesinin de yapımını üstlendiklerini söyledi.

YABANCIYA SATIŞ YAPMIYOR

Faruk Bülbül, "Kazakistan’daki birikimlerimizle Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olan inancımız ve yakın zamanda başlayacak olanlarla toplam 60 milyar TL proje bedeli ve 10 bin kişilik istihdam oluşturacağız" diye konuştu.

Yabancıya satış yapmadıklarını ifade eden Bülbül, projede metrekare fiyatlarının 55 bin TL’den başladığını kaydetti.

İSTANBUL'UN SEKİZ KATI YEŞİL

RAMS Garden, 2+1’den 5+1’e kadar çeşitli konut seçenekleri sunuyor. Proje içinde 210 metre uzunluğunda göletin yanı sıra bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru bulunurken, projenin yanı başında 42.300 metrekarelik koru alanı yer alıyor. İstanbul’da ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,25 metrekare iken, RAMS Garden’da bu rakam 94,5 metrekareyi buluyor.

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