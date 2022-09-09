Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Hepsiburada, bir ilke imza atarak Türkiye’nin yapay zekâya dayalı ilk ‘al ve çık’ konseptli yeni nesil akıllı pilot mağazasını İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM içinde açıyor. Hepsiburada Smart by MIMEX ile yapay zekâ, görüntü işleme teknolojileri ve dijital sensörler, ödeme noktası olmayan akıllı market konseptiyle birleşiyor; müşterileriler, kasa sırası beklemeden, ürünlerini kolayca alıp mağazadan çıkarak birkaç dakikada alışverişlerini tamamlıyor.

AB’DEN 2,2 MİLYON AVRO DESTEK

Hepsiburada Smart by MIMEX akıllı mağaza konsepti, dünyanın en büyük bütçeli AR-GE ve inovasyon programlarından Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği Komisyonunun yaklaşık 2,2 milyon avro tutarındaki teşvikiyle hayata geçirildi. İngilizce açılımı ‘Micro Market Experience (Mikro Market Deneyimi)’ olan proje, Hepsiburada’nın yanı sıra donanım, sensör, kamera sistemleri ve akıllı raf alanlarında faaliyet gösteren dört uluslararası şirketin (Spindox-İtalya, Metrica 6-İspanya, Cefla-İtalya, Fundizione Bruno Kessler-İtalya) ortaklığı ile geliştirildi.

MAĞAZAYA GİR, AL VE ÇIK

Sistem, Hepsiburada Smart mağazasının girişinde yer alan kiosktaki karekodu uygulamaya okutması ile başlıyor. Bundan sonra müşterinin tek yapması gereken, mağazaya girerek mağaza raflarında bulunan ürünler arasından beğendiklerini seçmek. Yeni nesil yapay zekâ, görüntü işleme, ağırlık sensörlü akıllı raf teknolojilerinin yardımıyla, müşterilerin aldığı ürünler anlık olarak uygulamadaki sanal sepete ekleniyor, rafa geri bıraktığı ürünler ise anında sepetten çıkarılıyor. Alışverişini tamamlayan müşteriler herhangi fiziksel bir ödeme işlemi gerçekleştirmeden ve zaman kaybetmeden mağazadan çıkabiliyor. Böylece tüm alışveriş işlemi saniyeler içinde tamamlanıyor.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Hepsiburada Smart by MIMEX ile yeni nesil akıllı alışverişin Türkiye’deki ilk örneğini sunduklarını belirterek, mağazanın 1 Ocak’ta tüm tüketicilerin hizmetine açılacağın bildirdi.

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