Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları uluslararası gelişmelerden etkilenirken Rusya Ukrayna savaşıyla hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Petrol, 90 doların altına gerileyerek petrol 87 dolara düştü. Böylece 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA HEM İNDİRİM HEM ZAM

Hafta başından itibaren bir indirim bir zam gelen akaryakıt fiyatları merak ediliyor. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirim yapıldı. 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zammın ardından 8 Eylül’de motorine 1.14 kuruş indirim geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altına geriledi.

AKARYAKITA YENİ İNDİRİM VAR MI?

9 Eylül Cuma günü akaryakıt grubunda bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (8 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

Brent petrol çakıldı! Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye geriledi Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geldi. Böylece petrol fiyatları şubat 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi. Brent petrol yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolardan işlem görüyor.

Avrupa, enerjide Türkiye’nin izinde! Uyguladığımız politikaları görüşecekler Enerji krizi ile boğuşan ve çözüm yolu arayan Avrupa, Türkiye'nin izinden gitmeye hazırlanıyor. Bugün olağanüstü toplanacak olan AB ülkeleri, Türkiye'nin 6 ay önce geçtiği sistemi masaya yatıracak.

Enerji krizine karşı 5 kritik tedbiri açıklamışlardı: Avrupa'da gaz fiyatları geriliyor Avrupa Birliğinin enerji krizine karşı alınması gereken 5 önemli tedbirin arasından doğal gaza tavan fiyat uygulaması da yer alıyordu. Avrupa’da ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi.