Türkiye Gazetesi

İngiltere'de II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle 12 günlük yas ilan edilmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) 15 Eylül'deki Para Politikası Komitesi toplantısının ertelendiğini duyurdu. Piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını 22 Eylül'e ertelendiği açıklandı. BoE son olarak ağustos ayında 50 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini yüzde 1.75'e çekmişti. Bu, son 27 yılın en yüksek orandaki faiz artırımı olmuştu.

BOE GEÇEN AY 27 YILIN EN BÜYÜK FAİZ ARTIŞINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Böylece banka 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı: 11 yıl sonra artış Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde yüzde 0,5'e çekti. Mevduat faizi de 50 paz puan artışla sıfıra çekildi. Banka böylece faizde 11 yıl sonra yukarı yönlü adım attı.

Gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankasında Küresel pay piyasalarında, ABD'de hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (FED) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklık artarken, gelecek hafta gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararına çevrildi.