AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.
FİKİR AYRILIĞI YAŞANMIŞTI
AB enerji bakanları, enerji krizine yönelik çözümleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda enerji şirketlerinin sorunlarına yönelik teklifler desteklenirken, Rus doğal gazına tavan fiyat uygulaması konusunda fikir ayrılıkları yaşandı.
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Çok ucuza ulaştıracağız, ihracatı yapılmayacak Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu. Şimdilik bu mevcut rezerv, ihraca yönelik bir rezerv değil.' ifadelerini kullandı.
Avrupa’da enerji krizi Türkiye’de doğal gaz depolarında yüzde 100’lük doluluk Avrupa, Rusya’nın doğal gazı kesmesinin ardından kışı nasıl atlatacağını kara kara düşünüyor. Türkiye’de ise durum tam tersi. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.
Kremlin’den doğal gaz açıklaması: Gaz arzındaki problemin nedeni yaptırımlar Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili açıklamalar yaptı ve gaz arzının durmasının asıl nedeninin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar olduğunu söyledi.