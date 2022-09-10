Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Rusya’nın Ukrayna harekâtıyla enerji fiyatları Avrupa sanayisini vurdu. Avrupa’da firmalar bir bir kepenk kapatırken, ayakta kalmak isteyenler, Türk ortak arayışına girdi. Özellikle enerji yoğunluklu sektörlere ilgi var. Boeing ve Airbus gibi şirketlere makine temin eden İtalya merkezli Breton da Denizli merkezli mermer işleme tesisine sahip Ionic Stone bünyesinde kurulan Ion Makina’ya ortak oldu. Yapılan ortaklık sonrasında kurulan şirketin ismi IonBreton olurken, Denizli’de üretilecek yüksek teknolojili ürünleri dünyanın birçok yerine ihraç edilecek.

Breton CEO’su Dr. Dario Toncelli, Türkiye’de üretimin startejik öneme sahip olduğunu belirterek "Ayrıca Türkiye’deki profesyonel işgücü sayesinde maliyetlerimizi düşürebiliyoruz. Buna ilaveten Türkiye, taş işlemede yerleşik bir kültüre sahip ve coğrafi olarak Avrupa ve Asya pazarlarına rahatlıkla hizmet edecek" dedi.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Diğer yandan Avrupa’da yaşanan enerji krizi sebebiyle geri dönüşüm sektöründe üretim durma noktasına geldi. Petrolün düşüşü ile beraber orijinal ham madde fiyatları da düşüşe geçmiş durumda. Dolayısıyla ikinci kalite olarak tabir edilen geri dönüşümden elde edilen ham madde pazarda daha pahalı bir konumda kaldı. Kışın yaşanabilecek bir enerji krizinin Türkiye açısından fırsata dönüşebileceğinin altını çizen Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, hükûmetin ve sanayinin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Eren "Avrupa, enerji sıkıntısı bu şekilde devam ederse geri dönüşümde üretim yapılamayacak duruma gelebilir. Buradaki potansiyel üretim enerji sıkıntısı olmayan ülkelere kayacak. Enerji sıkıntısından dolayı geri dönüşüm ham maddesi olan hurda plastiğin fiyatı da geriye düşecektir. Avrupa ülkelerine kış mevsiminin kendisini hissettirdiği aralık ayı itibarı ile Türk geri dönüşüm sektörünün eskisine kıyasla daha fazla üretim yapabilir hâle gelmesini ön görüyoruz. Böyle bir durumda hükümetimizin de sanayide üretim yapan firmaları desteklemesi ve teşvik edici adımları hayata geçirmesi kritik derecede önem arz ediyor" dedi.

"Geri dönüşümden elde edilen ihracat rakamlarını ikiye katlayabiliriz" diyen Eren, "Tam da bu noktada sanayiye gelen enerji zamları konusunda hükûmetin Türkiye’nin üretim potansiyelini de göz önünde bulundurarak sanayi enerjisindeki zam konusunu yeniden gündeme almasının çok yerinde bir adım olacağını düşünüyoruz. Devletimizin Türk sanayisine üretim yaparak katma değerli ürünler üreten işletmeleri koruyacak ve kollayacak adımlar atmasının çok doğru bir hamle olacağını söylemek isteriz" diye konuştu.

Yer verin ülkeyi üretimle uçuralım! Sanayi arsaları ya rantçıların elinde ya da atıl durumda Avrupa’daki enerji krizi, üretimi sekteye uğratırken, ham madde ithalatında da sorunlar başladı. Siparişler Türkiye’ye kayarken, sanayici iç piyasadan tedariki artırdı ancak yeni yatırımlar için arazi bulmak çok zor. Fiyatlar 1 yılda 2 kat arttı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu "Sanayi arazisini yatırım için alan var. Sanayi arazisi arzının acilen çözülmesi gerekiyor" dedi.