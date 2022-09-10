Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Sanayici, yeni fabrikalar kurulması ve bu yolla üretimin artırılması için yeterli arsa bulamamaktan şikâyet ederken, hükûmet sanayi alanlarının artırılması için çalışmalarına

devam ediyor. Bu çerçevede, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kurulması için uğraşılıyor.

OSB uygulamalarına düşük faizli ve uzun vadeli krediler veriliyor. Ayrıca, OSB’lerde sanayicilerin kuracakları fabrikalar için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanıyor. OSB’lerde yapılan yatırımlar, bir alt bölge teşvikinden de yararlanıyor. Bundan dolayı yatırımcılar; gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi avantajlardan faydalanabiliyor. OSB’lerdeki firmalara da emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikler veriliyor.

OSB’LERDE 2 MİLYON 312 BİN İSTİHDAM

Sanayinin gelişmesine katkı sağlamak ve bölgesel kalkınma farklarını en aza indirmek amacıyla şu anda Türkiye genelinde 372 OSB bulunuyor. 68 bin işletmenin faaliyetini sürdürdüğü bu OSB’lerde ise şu an yaklaşık 2 milyon 412 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Söz konusu OSB’lerin 35’i son 2 yılda kurulurken, yine 2020’den bu yana yatırımcılara 5 binin üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildi.

213 PROJEYE 17,5 MİLYAR LİRA KREDİ

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl OSB’lerde 213 proje tamamlandı. Bakanlık, bu projelere 17,5 milyar lira tutarında kredi kullandırdı. Türkiye’nin birçok ilinden, şehre yeni OSB kurulması, mevcut OSB’lerden de ilave yatırım yeri talepleri geldiği öğrenildi.

BİRÇOK DEV FABRİKA HİZMETE GİRDİ

Verilen desteklerle bugüne kadar OSB’ler içinde veya dışında birçok dev fabrika ve tesis hizmete girdi. Ankara’da Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi, İstanbul’da Avrupa’nın en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi, Mersin’de Avrupa’nın en büyük ikinci tesisi olan yerli üretim güneş santrali, Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Türkiye’nin en büyük biyogaz ve elektrik enerjisi üretimi tesisi, Samsun’da Türkiye’nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası, Konya’da Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası, Siirt’te dünyanın 3’üncü büyük fıstık fabrikası ve İzmir’de Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisi, son yıllarda açılan dev yatırımlardan sadece bazıları.

Yer verin ülkeyi üretimle uçuralım! Sanayi arsaları ya rantçıların elinde ya da atıl durumda Avrupa’daki enerji krizi, üretimi sekteye uğratırken, ham madde ithalatında da sorunlar başladı. Siparişler Türkiye’ye kayarken, sanayici iç piyasadan tedariki artırdı ancak yeni yatırımlar için arazi bulmak çok zor. Fiyatlar 1 yılda 2 kat arttı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu "Sanayi arazisini yatırım için alan var. Sanayi arazisi arzının acilen çözülmesi gerekiyor" dedi.