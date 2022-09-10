Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta açıklanacak ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi’nin 250 bin konut ve 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini, 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşlara kendi işini kurma imkânının da sağlanacağını açıklarken, projeye inşaat sektöründen tam destek geldi. Proje, vatandaşların kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi olmasını amaçlıyor. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

MALİYETİN YARISI ARSADAN

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, sosyal konut projesi ve konutta arsa desteklerinin sektöre olumlu katkı yapacağını söyledi. Bu projelere kendilerinin de destek sağlayacağını ifade eden Tellioğlu "Türkiye’de ortalama konut maliyetinin yarısını arsa maliyetleri oluşturuyor. Düşük oranda tahsis edilen arsaların konut maliyetlerini düşüreceğini düşünüyorum. Uygun arsa tahsis edilip maliyet düştüğü anda biz de üyelerimizden bunu fiyatlara yansıtmalarını talep edeceğiz" dedi.

METREKARE ALT SINIRI DÜŞSÜN

Desteğin kapsamının daha da genişletebileceğine dikkati çeken Tellioğlu, şöyle devam etti: Konutların imar nitelikleri değiştirilebilir. Ankara başta olmak üzere bazı bölgelerde, konut metrekare alt sınırı yüksek tutuluyor. Bu tür değişiklikleri de sektör olarak talep ediyoruz. Örnek olarak, bazı bölgelerin imar plan notlarında asgari 150 metrekare daire sınırı koyuyor. Bunları düzenlemek lazım. 150 metrekare bir ev büyük bir ev. Türkiye’de inşaat maliyetlerinin artışı ve ailelerin sosyolojik durumu dolayısıyla iki artı bir (2+1), ortalama 80-85 metrekare konutlara eğilim daha fazla. Yüksek metrekareli konutlar hem müteahhitler hem de ev alacaklar için mağduriyet oluşturuyor. Ayrıca büyük metrekareli evlerin inşaat, ısınma ve soğutma maliyetleri de yüksek oluyor. Sektör olarak konut metrekare alt sınırının daha aşağı çekilmesini istiyoruz.

Sosyal konut projesinin detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 250 bin konut, 100 bin arsa Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül’de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 81 ilde uygulanacak ucuz konut projesinin detayları belli oldu.

Bakan Kurum sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: TOKİ taksitleri ne kadar olacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.