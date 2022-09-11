Türkiye Gazetesi

Necmi ÇİÇEKÇİ

Avrupa son yılların en büyük ekonomik krizi ile boğuşuyor. Rusya’ya uygulanan ambargoların karşılığı olarak Kremlin yönetiminin AB ülkelerine gazı kesmesi, medeniyetin beşiğini âdeta kışa çevirdi. Enerji maliyetlerinde ciddi artışlar meydana geldi. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 200’e varan artışlar görüldü. Hükûmetler enerji tarafından tasarrufa gitmek adına çeşitli yöntemlere başvurmaya başladı. Öyle ki birçok kentte sokak lambaları kapatıldı, cadde mağazalarının ışıklandırmaları söndürüldü. Kamuda ısınma tedbirleri alınmaya başladı. Fuarlar ve organizasyonlar ertelendi. Maçların gündüz oynanmasına kadar giden bir acı reçete uygulanmaya başlandı. Zor bir kışa girmeye hazırlanan Avrupalı daha sıcak iklimlere yöneliyor. Türkiye ise Avrupalının kışı geçirmesi ve hatta temelli olarak yaşanacak ülke olarak öne çıkmaya başladı.

KİRALAMALAR BİR YILA UZADI

Kışı rahat geçirebilmek adına Türkiye’deki otelleri tercih eden turistler rezervasyonları şimdiden doldurdu. Ancak son aylarda konut ve arsa alımı tarafından da ciddi bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle Antalya, Manavgat, Alanya, Kaş, Kalkan, Çeşme, Bodrum ve Marmaris gibi sıcak bölgelerde konut ve arsa alımında artış olduğu belirtiliyor. Sektörden alınan bilgiye göre, normal şartlarda yalnızca aylık veya sezonluk villa kiralayan Avrupalı turist, kiralama sürelerini 1 yıla kadar çıkardı. Ayrıca arsa alarak kendi evini inşa etmeye başlayan Avrupalı turist sayısında da ciddi artış var.

EMEKLİ MAAŞLARI YETİYOR

Antalya’da villa yapan bir gayrimenkul şirketinin yetkilisi, gazetemize yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: Türkiye’de gayrimenkul alımıyla vatandaşlık hakkı kazanma projesi ile yabancılardan ciddi bir talep vardı. Ancak bu kişiler ağırlıklı Rusya, Ukrayna ve Körfez ülkelerinden geliyorlardı. Ancak son 3 aydır bu durum farklı bir boyut kazandı. Özellikle emekli olmuş İngiliz ve Almanlar, Antalya’dan konut ve arsa almaya başladı. Ülkelerinden aldıkları maaşlar ile Türkiye’de rahat bir şekilde geçinebiliyorlar. Ayrıca sıcak iklim olması nedeniyle tercih ediyorlar.

ARSA ALARAK VİLLA YAPIYORLAR

Arsa alımında da artış olduğunu söyleyen şirket yetkilisi "Kaş, Kalkan ve Marmaris bölgelerine sezonluk tatile gelen turistler 3 aylık villa kiralarlardı. Şimdi ise arsa alarak kendi villalarını inşa ediyorlar. Kısacası temelli yerleşmeye başladılar. Ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman emeklileri bunlar. Bu kışın kendi ülkelerinde yaşayacakları sorunların farkındalar. Dertleri vatandaşlık almak değil. Türkiye’ye yerleşip ömür boyu yaşamak. Hem iklim sıcak hem de Türklerin misafi rperverliğinden çok memnunlar" dedi.

FİYATLARIN ARTMASI KAÇINILMAZ

Antalya’da gayrimekul sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yetkilisi ise, Avrupalının ilgisi karşısında konut ve arsa fiyatlarında bir artış olduğunu belirterek "Tabii bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de oluyor. Haziran başından bu yana, Manavgat, Alanya, Side ve Kalkan’da hem arsa hem de konut fiyatlarında bir artış gözlemliyoruz. Talep, fiyat artışını beraberinde getiriyor" dedi.

ESNAF MEMNUN

Avrupalı turistlerin Türkiye’ye yerleşmesi ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor. Avrupa’dan kazandıklarını Türkiye’de harcıyorlar. Yalnızca arsa alıp villa yapmak değil, aynı zamanda alışverişleri ile bölgedeki esnafl arın da kalkınmasını sağlıyorlar.

OTELLERDE DE REZERVASYONLAR DOLMAYA BAŞLADI

Konut ve arsa piyasasında görülen hareketlenme, turizme de yansıyor. Toplam 2 bin 575 tesisin, 635 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Antalya’da, yaz sezonu bitince kapanan birçok tesisin, yapılan rezervasyonlar sayesinde kışın da açık kalacak olması sektörde sevinçle karşılandı. Türkiye Seyahat Acentelerı Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut "Antalya’da 600 bin civarında kişi turizm sektöründe çalışıyor. Son yılların en hareketli kış turizm sezonunun olmasını bekliyoruz. Sezon uzarsa istihdama katkı sağlar. Her türlü altyapımız, yatak kapasitemiz var. Eğer 12 ay turizm yapmayı başarabilirsek istihdamda sorunumuz kalmaz" açıklamasını yaptı.

3 milyon kış turisti geliyor! Avrupalıların tercihi Türkiye olacak Avrupalı turist kış ayını Türkiye’de geçirmeyi planlıyor. Sektör temsilcileri, sezon dışında kapanan otellerin bu yıl çalışacağını, mevsimlik çalışanların ise tüm yıla yayılacağını belirtiyor. Hedef bu kış 3 milyon turist...