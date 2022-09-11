Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Kamu görevlilerinin özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili genelge Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kamu çalışanlarının özlük ve emeklilikle ilgili işlemleri elektronik ortama aktarılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sigortalıların, atanma, nakil, derece, kademe, terfi, unvan değişikliği, ücretsiz izin, açık süre, ek gösterge gibi özlük bilgilerinin ve toplam hizmet süreleri ile hizmet kayıtlarına göre emeklilikte tabi olunan yaş bilgileri için Hizmet Takip Programı (HİTAP) kurulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkân tanıyan HİTAP, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütülecek.

BELGELERİ, POSTA YOLUYLA GÖNDERME SONA ERECEK

Gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıkları en geç 2 ay içerisinde tamamlanacak. Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgeler, 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sadece HİTAP üzerinden gönderilecek. İşlemlere ilişkin bilgileri, ilgili Başkanlığa posta yolu ile gönderme sona erecek.

HİTAP kayıtları, e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Programa internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kurum idareleri sorumlu tutulacak. Buna ek olarak, aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmî belge olarak kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılı işaret etti: Memur, işçi ve emekli maaşlarına büyük zam yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da en önemli gündem maddesi ekonomi oldu. Toplumun her kesimini rahatlatacak adımlar atılacağını MYK üyeleriyle paylaşan Erdoğan, 2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.