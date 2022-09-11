Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün başlattığı, taraflar farklı tapu müdürlüklerine kayıtlı olsalar veya yurt dışında bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişimi yapabilmeleri için telekonferansla gayrimenkul satış uygulaması tuttu. Uygulamanın önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında yaygınlaştırılması için çalışmalar hızlandırıldı.

973 MÜDÜRLÜK İLE BERLİN’DE

Telekonferansla gayrimenkul satış uygulaması dünyada hem teknolojik hem de hukuki anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor. Hizmet, yurt içinde 973 tapu müdürlüğü ile Almanya’nın başkenti Berlin’de veriliyor. İlk satış işlemi ise Berlin’deki satıcı ile Konya’daki alıcı arasında gerçekleşmişti. Vatandaşların zaman kaybetmeden işlem yapmasına yardımcı olan telekonferans sistemi ile 2020 yılında 959, 2021’de 3 bin 386, bu yıl ağustos ayına kadar ise 3 bin 125 olmak üzere toplam 7 bin 470 akit işlemi düzenlendi.

YURT DIŞINA YENİ TEMSİLCİLİKLER GELİYOR

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerini sağlayarak yabancı sermaye akışına imkân sağlıyor. Bu çerçevede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de başta Türklerin yoğun yaşadığı ve Türkiye’den en fazla konut alan yabancıların bulunduğu ülkelerde temsilcilik açıyor. Bu kapsamda 11 ülkede daha temsilcilik açılması hedefleniyor.

İlk yurt dışı temsilciliğini Almanya’ya açan kurum önümüzdeki süreçte İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birinde temsilcilik açmayı planlıyor.

Bu temsilciliklerin açılmasıyla birlikte, telekonferans uygulamasıyla tapu işlemlerinin artacağı tahmin ediliyor.

Tapu harcından 21 milyar lira geldi Konut satışlarındaki artışa paralel olarak tapu harcı gelirleri de arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay 222 bin 578 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 2 milyar 603 milyon 208 bin 300 lira tapu harcı geliri sağlandı.