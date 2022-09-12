Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ - ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), tarla bitkileri konusunda yüzde 100 yerli ve millî 911 çeşit tohumla çiftçiye doğrudan destek veriyor.

SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMİN YÜZDE 44'Ü TAGEM'İN

Tarla bitkilerinde, Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 44’ü TAGEM’in geliştirdiği çeşitlerden oluşuyor. Türkiye’de üretilen mercimeğin yüzde 90’ı ekmeklik arpanın yüzde 68’i, makarnalık buğdayın yüzde 63’ü, nohutun yüzde 60’ı buğdayın yüzde 57’si, çeltiğin yüzde 50’si ve pamuğun yüzde 21’i, TAGEM tarafından sağlanıyor.

BİRÇOK ÇEŞİT İLK DEFA TESCİL ETTİRİLDİ

Geliştirilen kenevir, siyez buğdayı, siyah çeltik, kavuzsuz arpa çeşitleri ve kavılca buğdayı, ekmeklik buğday ile oleik aspir çeşidi, ilk defa tescil ettirilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu. Geliştirilen 10 yerli patates ve 25 çeşit tıbbı aromatik bitki çeşidi üretime kazandırıldı. Tohumculuk sektörünün domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz ve kabak türlerinde ihtiyaç duyduğu 320 nitelikli hat ve 42 çeşit geliştirildi. Son 10 yılda 125 meyve, 35 üzüm, 37 sebze ve 21 süs bitkisi tescil edildi.

Kanunla korunan ıslahçı haklarıyla bugüne kadar 2 binden fazla bitkisel ürün koruma altına alındı.

2 BİNDEN FAZLA BİTKİSEL ÜRÜN KORUMA ALTINDA

Türkiye’de 18 yıl önce yürürlüğe giren Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’la bugüne kadar 2.187 bitkisel ürün koruma altına alındı. Bu çeşitlerden hâlihazırda 1.684’ünün aktif koruması devam ediyor. Bunların 935’i tarla bitkileri, 424’ü meyve, 276’sı sebze, 49’u ise süs bitkileri grubunda bulunuyor. Tarla bitkilerinde buğday, sebzede domates, meyvede şeftali ve süs bitkilerinde karanfil en fazla başvuru yapılan tür oldu.

10 bin yıllık ata tohumunu tarlasına ekti: Sonuca inanamadı Ardahan’da ekilen 10 bin yıllık ata tohumu, Türkiye’ye umut oldu. Başta denemek için biraz tarlasına buğday eken çiftçi, hasat tamamlanınca ortaya çıkan sonuca inanamadı. 10 bin yıllık ata tohumunun buğday sorununa son vereceğini söyleyen çiftçi, ektiği tohumun 10 bin yıl öncesine dayandığını iddia etti.