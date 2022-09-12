Türkiye Gazetesi

Türkiye, Karadağ’da en çok yatırım yapan ilk üç ülkeden biri hâline gelirken, Karadağ’daki Türk şirketleri hem ticari hem de kişisel kullanım için emlak alımlarını artırıyor.

DEİK Türkiye Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim, Türkiye’nin Karadağ’ın en büyük yatırımcılarından biri olduğuna işaret ederek, Karadağ’da kurulan Türk şirketi sayısının 4 binin üzerinde olduğunu, faal olarak çalışan 500 şirket olduğunu, Türkiye’nin direkt yatırımlarda ilk üçe girdiğini belirtti.

BAŞVURULARDA BÜYÜK ARTIŞ

Henley & Partners Karadağ Yönetici Ortağı Rade Ljumović de yatırım yolu ile vatandaşlık programının bu yıl sonunda bitecek olması nedeniyle başvurularda büyük artış yaşandığını söyledi. Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel ise yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında Türkiye ile birlikte toplam 9 program olduğunu ifade ederek, programların 5 tanesinin Karayipler’de, 3 tanesinin ise Avrupa Bölgesi’nde olduğunu belirtti.

Montenegro programının Türkiye’de çok popüler olduğunu vurgulayan Demirel "Podgorica’da veya kıyı bölgesinde 450 bin avro ya da Karadağ’ın kuzey veya orta kısım bölgelerinde 250 bin avro değerinde gayrimenkul alınması gerekiyor" dedi.

RAMS Global, Türkiye'ye 60 milyar TL yatırım getirecek Kazakistan başta olmak üzere; Türkiye Dubai, Tayland, Moskova’da 4 milyon metrekareye yakın projeye imza atan Kazakistan merkezli Türk firması RAMS Global, dünyadaki 83, Türkiye’deki 4’üncü projesini İstanbul Bahçelievler’de satışa çıkardı. Arsa hariç 2,5 milyar TL maliyeti olan RAMS Garden’da 796 konut yer alıyor.