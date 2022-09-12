Türkiye Gazetesi

Dolar haftanın ilk günü 18,22 ile başladı. Dolar saat 09:00 itibarıyla %0,06 artışla 18,2460 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,20, en yüksek 18,25 seviyelerini gören dolar, günü 18,23 seviyesinde kapattı. Dolar, 16.08.2022 tarihinde 17,89 ile son bir ayın en düşük, 06.09.2022 tarihinde ise 18,26 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI

Euro ise haftaya 18,34 ile başlarken, saat 08:59 itibarıyla %0,55 artışla 18,41 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,22, en yüksek 18,45 seviyelerini gören Euro, günü 18,32 seviyesinde kapattı.

Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 14.08.2022 tarihinde ise 18,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı

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