Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,24 puan ve yüzde 1,82 değer kazanarak 3.585,63 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 5,38 ve holding endeksi yüzde 1,22 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 2,44 artarak 3.521,38 puan ile kapanış rekoru tazeledi. Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün ise yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.600 seviyesinin direnç, 3.480 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 48,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bakan Nebati’den Borsa İstanbul mesajı: 17 yılın en güçlü rallisi Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nebati, 'Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı' dedi. Bakan Nebati, bu durumun borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'da son 17 yılın zirvesi! Dolar bazında en güçlü ralli gerçekleşti Yaklaşık 2 aydır yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul'da dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi gerçekleşti.

Borsa rekor üstüne rekor kırdı... İslam Memiş’ten çarpıcı yorum geldi: Yeni düzenlemenin habercisi olabilir Finans analisti İslam Memiş piyasalarla ilgili yaptığı değerlendirmelerde enflasyon verilerini ve rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Borsadaki ralliler içerideki bir düzenlemenin habercisi olabilir diyen Memiş, "Merkez Bankası’nın yaptığı son indirimde bunun habercisi olabilir. Hem dolar kuru yüksek hem faiz indirimi var ama borsa rekor kırıyor.” ifadelerini kullandı.