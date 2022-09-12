Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürüttükleri Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin oluşturacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.” dedi.

“100 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK”

Söz konusu yatırımın çarpan etkisiyle 1 trilyon 500 milyar lirayı aşan ekonomik değer oluşturacağını öngördüklerini dile getiren Nebati, “Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin yaptığı Twitter paylaşımı

TOKİ'nin yapacağı en büyük sosyal konut projesinde başvuru şartları açıklandı! Gençlere özel kontenjan! 240 aya kadar vade imkanı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi çattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı proje için başvuru şartları belli oldu. Gençlere özel kontenjanın ayrıldığı projede, 240 aya varan vade imkanı sunulacak. Öte yandan ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde yeni detaylar: Kimler başvurabilir? İşte konut ve arsa başvuru şartları Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar belli oldu. Yarın açıklanacak ve 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa ile 10 bin sanayi sitesini içeren projenin 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.