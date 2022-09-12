Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,63’lük yükselişle tamamladı.

Endeks 127,82 puan artışla 3.649,21 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Toplam işlem hacmi 117,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 5,98, holding endeksi de yüzde 4,53 değer kazandı.

Bakan Nebati’den Borsa İstanbul mesajı: 17 yılın en güçlü rallisi Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nebati, 'Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı' dedi. Bakan Nebati, bu durumun borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'da son 17 yılın zirvesi! Dolar bazında en güçlü ralli gerçekleşti Yaklaşık 2 aydır yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul'da dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi gerçekleşti.