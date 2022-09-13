Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Merkez Bankası’nın ticari kredilerdeki faiz oranlarını yüzde 13’lük politika faizi ile uyumlu hâle getirmeyi hedefleyen düzenlemesini bankaların çeşitli adlarla aldıkları komisyonlarla aştığı belirtiliyor. Geçtiğimiz ay başlatılan uygulamayla bankalara, verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etme zorunluluğu getirilmişti. Bankaların faizi yüzde 22,85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis etmesi gerekiyor. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30’u aşan faiz uygulaması zorlaştırılırken, sanayici bankaların bu düzenlemeyi ‘komisyon’, ‘dosya masrafı’ adı altında aşıp, kendilerine yüksek maliyet çıkardığını ifade ediyor.

GÖRÜNTÜDE YÜZDE 21 AMA…

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Okan Konyalıoğlu, "Biz yüzde 21’le krediyi kullanıyoruz, artı 7 komisyon ödüyoruz, artı 8 dosya masrafı ödüyoruz, artı 5 başka bir şey ödüyoruz. Üstüne üç tane ihtiyacımız olmayan farklı enstrüman veriyorlar. Ama banka ‘yüzde 21’den krediyi verdim’ diyor. Bize maliyeti yüzde 32. Sekizinci defa benim ihtiyacım olmayan mali mesuliyet sigortası yaptırıyor bana. Bir komisyon yazıyor ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama adı yüzde 21 kullandığımız kredinin... Çatıma GES kuruyorum, fonlayamadım kendimi. Hiçbir banka kredi vermiyor" eleştirisini yaptı.

HEDEF İLK 5 SANAYİ ŞEHRİ

DSO 4 Ekim’de komite seçimlerini gerçekleştirecek ve Meclis’e girecek 35 Meclis Üyesi’ni belirleyecek. Bu Meclis Üyeleri de 11 Ekim’de yeni yönetim kurulunu seçecek. Yönetime gelmeleri halinde yapmayı planladıkları projeleri paylaşan Okan Konyalıoğlu, en önemli hedeflerinin yıllardır ilk 10 sanayi şehri içinde yer alan Denizli’yi ilk 5 sanayi şehri arasına sokmak olduğunu dile getirdi. Projelerinden bahseden Konyalıoğlu, "Tekstil başta olmak üzere tüm sanayi ürünleri için Tasarım Festivali düzenleyeceğiz. Denizli Fashion Week 5 yıldır aralıksız yapılıyor. Bunun yanına sanayi sektörü başta olmak üzere tüm branşların tasarımlarını ekleyeceğiz. Tornavidanın tasarımından, sanat eserlerinin tasarımlarına kadar bütün branşlar radarımızda olacak. Denizli’yi Tasarım Vadisi yapacağız" dedi.



Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Okan Konyalıoğlu

DİJİTAL PAZAR YERİ KURACAK

Denizlili sanayicinin e-Ticaret’i çok sevdiğini anlatan Konyalıoğlu, "Bu konuda da gayet iyi ilerliyor. Bunun geliştirilmesi için çalışacağız. Bu amaçla bir dijital pazar yeri kuracağız. Herkes ürünlerini bu pazaryerinden tüm dünyaya pazarlayacak. Böylece Denizli’nin marka şehir olmasına katkıda bulunurken hem şehrimizin hem ülkemizin ihracatını artıracağız" diye konuştu.

KOBİ’LERE YER TAHSİS EDECEK

Günümüzün en önemli konularından birinin şirketlerin kiraları olduğuna işaret eden Konyalıoğlu, şöyle konuştu: KOBİ’lerin işlerini gönül rahatlığı ile yapabilecekleri yerler oluşturacağız. Bunun için Hazine’den arsa tahsis etmesini isteyeceğiz. DSO katkısı, dış kredi ve KOBİ’lerin katkıları ile onlar için çalışabilecekleri yapılar inşa edeceğiz. Kimsenin bu yerlerden sanayi dışında gelir elde etmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul Ticaret Odası’nın hayata geçirdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) gibi bir merkez kurup girişimcilerin önünü açacağız.

AVRUPA'YLA ÇALIŞAN FİRMALARA ÜRETİM KAYIYOR

Enerjide yaşanan artışın daha fazlasının Türkiye’nin ihracat pazarlarında yaşandığına işaret eden Okan Konyalıoğlu, "Avrupa’daki artışlar daha da fazla. Bizde doğalgaz artışı yüzde 1100. İtalya’da yüzde 3 bin. Ben burada bir fırsat görüyorum. Bizi bir paydaş olarak seçebilirler diye düşünüyorum. Onların üretim masrafları daha çok arttı bize göre" dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Fransız ordusuna çalışan bir firma geçen hafta enerji maliyeti gerekçesiyle dokuma bölümünü kapatarak, üretimini Türkiye’ye kaydırdı. Denizli’de yurt dışıyla çalışan birçok firmaya böyle işlerin geldiği, tekstilin yanı sıra deri, metal gibi alanlarda da Avrupa’dan üretim kaymalarının yaşandığı ifade edildi.

Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken faiz çıkışı: Artırmak arz tarafındaki problemleri kötüleştirebilir Nobel ödüllü iktisatçı Columbia Üniversitesi Profesörü Stiglitz, “Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri çözmüyor. Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler: Yüksek faiz düşük kur tuzaktır Türkiye’nin 1990’lı yılların faiz tuzağına yeniden düşmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan “Yüksek faiz, ekonomideki kırılganlığı artırır, ekonomiyi yabancı paraya ve kısa vadeli sermaye hareketlerine duyarlı, rant ekonomisi hâline getirir. Bu strateji, sürdürülebilir değil” dedi.