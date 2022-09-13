Türkiye Gazetesi

Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 13 Eylül tarihi geldi çattı... TOKİ eliyle yapılacak ve evi olmayan dar gelirlilerin kira öder gibi yuva sahibi olabileceği projede 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası ise uygun şartlarla satışa çıkarılacak. Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, 'Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım' dedi.

SAAT 14:00'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan projenin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Dar gelirli ailelerin büyük sevinçle karşıladığı projeyle ilgili Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KURUM: DEV YATIRIM

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil! 250 alt sektörü etkileyecek, Yeni istihdam alanları oluşturacak, Ekonomiyi büyütecek, Sanayide çarkları hızlandıracak, Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00’ü bekliyoruz."

Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvuru bedeli ne kadar? İstanbul'da nerede yapılacak, kimler başvurabilir? Dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olabilmelerinin önünü açacak, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi'nde geri sayım başladı. Dev projenin hayata geçmesiyle birlikte konut fiyatlarında ve kira fiyatlarında önemli derecede düşüş bekleniyor. Peki vatandaşların merakla beklediği 'Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Aylık taksit tutarı ne kadar? İstanbul'da nerede yapılacak, başvuru ne zaman başlayacak? " İşte sosyal konut projesine dair detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olma özelliği taşıyan projede detaylar belli oluyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14:00’da açıklama yapması bekleniyor. Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik oluşturacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.

Bakan Nebati'den sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklama: Türkiye tarihinin en büyük projesini başlatıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, izledikleri ekonomi politikası ve yarın açıklanması beklenen en büyük sosyal konut projesiyle ilgili önemli yazılı açıklamada bulundu. Nebati, hedefin sadece büyüme olmadığını, temel amaçlarının ekonomik büyümenin oluşturacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu ifade etti.