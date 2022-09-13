Türkiye Gazetesi

EYT’de geri sayım başladı… EYT’ye takılan milyonlarca kişi EYT’de son durumu merak ediyor. Bakan Bilgin EYT çalışmasının Aralık ayı gibi biteceğini ifade etmişti. Bilgin’in heyecanlandıran açıklamasının ardından ‘masadaki tek formül’ün detayları araştırılmaya başlandı. Peki çalışmalarda son durum ne? Tek fomülün detayları ne zaman açıklanacak…

EYT ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı gibi biteceğini ve tek model üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Bakan Bilgin EYT konusunda en çok merak edilen soruya kabine sonrası yaptığı açıklamada “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz” şeklinde cevap vermişti

EYT ÇALIŞMASINDA MASADAKİ TEK FORMÜL

Bakan Bilgin’in masadaki tek formül dediği çalışmanın detayları da ortaya çıktı. Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. 1,5 milyon kişi yararlanacağı ifade edilen düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler faydalanacak.

Hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı. Bu hizmet yılı ve prim günü sayısı 2008 sonrası sigortalı olanlar için geçerli. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartının kaldırılmasıyla ilgili bir formül eğer hayata geçirilecekse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladıysa artık yaşı beklemeden emekli olma şartını yerine getiriyor.

EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik EYT'de herkesin bir anda emekli olması mümkün görünmüyor. Bu kapsamda topluca değil, parça parça emeklilik yöntemi planlanıyor. EYT’nin hazineye maliyetinin ise 90-110 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

EYT'liye emeklilik yolu açılıyor... Primi eksik olanlar dikkat! İşte 6 maddede çözüm EYT son dakika haberleri ve EYT güncel durum son aylarda Türkiye gündeminin en önemli konuları olmaya devam ediyor. Hükümet, sorunu sene sonuna kadar çözüme kavuşturmak için çalışmaları hızlandırırken, milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda formüller belli oluyor. 1999 yılından bu yana çözüm bekleyen konunun masaya yatırılması için geri sayım başladı. Peki prim eksiği olanlar EYT'den yararlanabilecek mi? EYT gelişmeleri neler? İşte primi eksik olanların da EYT'li olabilmesi için 6 maddede getirilen çözüm...

EYT’liye ‘kademeli’ emeklilik! Çalışma Bakanlığı bünyesinde, sözleşmeli personel, geçici-taşeron işçiler ve EYT’lilerle ilgili olarak üç ayrı komisyon kuruldu. Komisyonlar çalışmalarını ekime kadar tamamlayacak. EYT’lilerin, 2023 başından itibaren ‘kademeli’ olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.