Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Dar gelirli vatandaşların ucuza konut sahibi olacağı dev konut projesi ile tek seferde 250 bin konut inşa edildi. Merakla beklene projede sona gelinirken detaylar da merak edilmeye başladı. Projenin ‘bir konut projesinden daha fazlası’ olduğunu söyleyen Bakan Kurum, sosyal konut hamlesiyle ‘ekonomiyi büyütecek’ açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzyılın konut projesinin tüm detaylarını açıkladı. Peki hangi ilde nereye kaç tane konut yapılacak? Fiyatları ne olacak? İşte tüm detaylar…

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

81 ilde başlatılan 250 bin konut için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi ilde kaç konut yapılacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “50 binin İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin İzmir'de 8 bin 650’sini Bursa’da 7 bin 500’ünü Konya’da 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edeceğiz. Emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye düşen 50 bin konut projesi ayırıyoruz. Gençlerimiz için de 18-30 yaş arası kontenjan oluşturduk projemizdeki konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 binini de gençlerimize tahsis ettik. Konutlarımızın maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar şu şekilde olacaktır.

FİYATLAR NE OLACAK?

Toplamda 608 bin liraya sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10’u peşin alınacak. Arsalar piyasa fiyatlarının çok altında ve faizsiz bir şekilde satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun şekilde ve süre içerisinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa süresince mimarlık desteği verilecektir. 350 ile 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır.

100 BİNE YAKIN İSTİHDAM SAĞLANILACAK

İkinci gurubu oluşturan hisseli personel 112 bin liradan oluşan ve 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile faizsiz bir şekilde yapılabilecektir. 12 ilimizde 3 bin 930’u tamamlanmış sanayi tipi projemiz bulunuyor. 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin yatırımına, üretimine hatırı sayılır bir katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Sanayi tipi iş yerimiz 100 bine yakın istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile genç girişimcilerimize sunacağız."

TOKİ sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut projesi başvurusu e-Devlet’ten yapılır mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ öncülüğünde yüzyılın sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Başvurular yarın başlıyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor. TOKİ sosyal konut prejsine e- devlet’ten başvuru yapılır mı? İşte tüm detaylar…