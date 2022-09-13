Türkiye Gazetesi

İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40,38 zam yapıldı. İSKİ 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan kararlara göre İstanbul’da tüm kademelerde yeni su kullanım bedelleri şöyle oldu:

Konut 1. Kademe

(Konut başına 0-15 m3/ay a kadar kullanım) 11,69 TL

-Konut 2. Kademe

(Konut başına 16 m3/ay ve üzeri) 17,56 TL

-5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla Mahalle Olan Yerlerde Konut Tarifesi 2,92 TL

-Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi 17,56 TL

-İş Yeri 31,44 TL

-5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla Mahalle Olan Yerlerde İşyeri Tarifesi 2,92 TL

-Ortak Sayaç İşyeri / İşyeri İnşaatı Şantiyesi 32,63 TL

-Özel Grup 11,69 TL

-İş Yeri Ham Su 9,63 TL

-Toptan Hamsu 3,04 TL

-Geri Dönüşüm Suyu 1,06 TL

Ayrıca kurulda alınan karara göre her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” uygulaması dikkate alındığında 7 lira 22 kuruş olan su birim fiyatı 10 lira 13 kuruş olacak uygulanacağı belirtildi.

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