Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Avrupa'ya giden gazı kesmesinin ardından başlayan enerji krizi batı ülkelerini enerji ve gıda fiyatlarında pahalılığa neden olurken, enerji krizinin son 50 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonun bile önüne geçtiği belirtiliyor.

Rusya'ya uygıladığı yaptırımların ardından gaz kesintisi ile karşı karşıya kalan Almanya'ya da enflasyon temmuzda yıllık yüzde 7,5, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

"TÜRKİYE KAÇIŞ NOKTASI OLDU"

Ülkede yaşanan tedarik zinciri krizi Alman şirketlerini yeni pazar arayışına iterken, Alman basınında çıkan haberlerde Türkiye'nin Alman şirketlerinin kaçış noktası haline geldiği ifade edildi.

Alman basınında tedarik zincirinin konu edildiği bir haberde "Küresel tedarik sorunları, Türkiye'yi Alman ihracatçılar ve ithalatçılar için arzu edilen bir kaçış noktası haline getiriyor." denildi.

"ÜRETİM VE TİCARET İÇİN İDEAL"

Alman nakliye şirketi Rhenus'un CEO'su Tobias Bartz'ın görüşlerine yer verilen haberde "Batılı şirketler Asya'dan yakın Avrupa'ya taşınmak istiyorlar. Türkiye, çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'da kemer sıkma politikası devrede: Enerji krizine yeni önlemler Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir krizin fitilini ateşlemiş, yaptırımların odağı olan Rusya, AB ülkelerine gazı kısmakla karşılık vermişti. Avrupa’da enerji krizi her geçen gün büyürken, yeni önlemler de peş peşe sıralanıyor.

Enerji krizi üretimi vurdu! Araç fiyatları tekrar yükselecek Çip krizi tam anlamıyla sona ermemişken, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da yaşanan enerji krizi de otomobil üretimini vurdu. Uzmanlar, maliyetlerin artması ile birlikte otomobillerdeki fiyat artışının devam edeceğini belirtirken, yeni bir araç düşünenlerin kararlarını ertelemeden hızla alım gerçekleştirmeleri önerisinde bulundular.

Enerji krizi sanayi devlerini vurdu! Avrupalılar Türk ortak arıyor Avrupalı şirketler Türkiye’de üretim arayışına girerken ilk hamle İtalyanlardan geldi. Boeing ve Airbus gibi şirketlere makine temin eden İtalya merkezli Breton, Denizli merkezli Ion Makina’ya ortak oldu. Geri dönüşüm sektöründe de Avrupalıların Türkiye’ye yönelmesi bekleniyor.