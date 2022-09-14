Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan projede 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 81 ilde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Projede başvurular bugün başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek. Kurada isimi çıkanlar ile sözleşme yapılacak. Bu aşamadan sonra peşinat ve taksit ödemelerine geçilecek. Buna göre evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak. Kampanyadan İstanbul’da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar faydalanabilecek. Projenin ilk etabında teslimler iki yıl sonra başlayacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin isminin ‘ilk evim’, ‘ilk iş yerim’ olarak belirlendiğini söyledi. Sosyal konut sayısının 2 milyona, oturan sayısının ise 10 milyonun üzerine çıkacağını söyleyen Erdoğan “Konutlar yatay mimari ve depreme dayanıklı şekilde inşa edilecek. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir” dedi.

EV FİYATLARI DÜŞECEK

Proje bedelinin 422 milyar lira olduğunu, çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik etki sağlayacağını belirten Erdoğan, proje ile birlikte ev ve kira fiyatlarının da düşeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, vatandaşların konuta erişiminin de proje sayesinde kolaylaşacağını dile getirdi.

FIRSATÇILARA UYARI

Taksit ödemelerinin sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacağını belirten Erdoğan, bir de uyarı yaptı. “Projeyi ticari kazanç kaynağı hâline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz” diyen Erdoğan “Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ’den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız” diye konuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)

Hane başına tek başvuru.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Sosyal konut başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek (Başvuru Ziraat, Halkbank Şubelerinden ve e-Devlet’ten yapılacak).

ÖDEME ŞARTLARI

Konut fiyatlarının maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen rakamlar şöyle;

2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit+ 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3.187 lira taksit + 240 ay vade)

HANGİ İLE KAÇ KONUT?

İlk etap konutlarından 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de, 10 bini ise Gaziantep’te, 8 bin 650’si Bursa’da inşa edilecek. Diğer illere ise nüfusuna göre kontenjan ayrıldı.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Projenin ilk etabında;

Gençler: 50 bin konut

Emekliler: 50 bin konut

Şehit yakınları ve gaziler: 12 bin 500 konut

Engelliler: 12 bin 500 konut

Diğer vatandaşlar: 125 bin

KONUT AMAÇLI ARSA

İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak. 2028 hedefi, 250 bin arsa.

Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaata hazır olarak teslim edilecek.

350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1.604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade ile sunulanacak.

Arsa tahsisinde yoksul ve dar gelirli olma şartı aranacak. Başvuru yapan kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekiyor.

Başvuru sahibinin 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması gerekiyor.

Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

PROJE BEDELİ 422 MİLYAR LİRA

422 milyar liralık yatırım yapılacak, en az 100 bin yeni istihdam sağlayacak.

250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.

SANAYİ SİTELERİ

Proje kapsamında Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilimizde 10 bin sanayi sitesi kurulacak. İş yeri için gereken şartlar ise şöyle:

İş yeri sahibi olabilmek için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

ÖDEME PLANI

Yüzde 10 peşinat.

2.633 liradan başlayan taksit.

120 ay vade.

YÜZ BİNLERE YENİ İŞ KAPISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üreterek, dünyada model olduğunu söyledi. Yeni sosyal konut projesinin 100 milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçireceğini, ekonomiyi güçlendireceğini, yüz binleri aşan sayıda insana iş kapısı açacağını ifade eden Kurum, kentsel dönüşümle 3 milyon yuvayı dönüştürdüklerini kaydetti.

FİYAT BASKISINI AZALTIR

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş “Son 15 yılda yüzde 67-68’lerden yüzde 57’lere kadar geriledi ev sahipliği oranı. Her kesimden ilk evini alana vergi ve kredi teşviklerinin sunulması, başlatılan kampanyayı daha geniş kesimlere yayabilir ve etkisini de genişletebilir. Üretimin artması fiyatlardaki baskıyı azaltacaktır” dedi.

KİRADAN DÜŞÜK ÖDEME

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün kampanya için belirlenen rakamların yerine göre maliyetlerin altında kalabildiğine dikkati çekerek “İhtiyaç sahipleri için her şey düşünülmüş bir proje. Yerine göre kira tutarlarından daha düşük ödemelerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor” diye konuştu.

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