Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol güne uluslararası piyasalarda 92,69 dolardan işlem görüyor Geçtiğimiz hafta akaryakıtta zam ve indirim haberleri peş peşe gelmişti. Peki 14 Eylül Çarşamba günü akaryakıtta indirim ve zam haberi var mı? İşte detaylar…

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

SÜRÜCÜLER AKARYAKIT FİYATLARINI ARAŞTIRIYOR

Akaryakıtta son durum merak ediliyor. Sürücüler akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Benzin, motorin, otogaz ne kadar oldu? İndirim var mı? İşte 14 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Sürücüleri üzecek haber... Brent petrolde ibre yukarı döndü! Akaryakıta zam göründü Brent petrol geçtiğimiz hafta resesyon endişesi ile çakılarak, 87 dolara kadar geriledi. Sert düşüş sonrası indirim haberleri art arda gelirken, ibre bu hafta tersine döndü. Brent petrol, haftanın ilk gününde 95 dolara kadar çıktı. Güne 92,35 dolar ile başlayan Brent petrol, şu sıralar yüzde 2,12 artışla 94,81 dolardan işlem görürken, söz konusu gelişme zam endişesi oluşturdu. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve brent petrolde son durum...