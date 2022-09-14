Türkiye Gazetesi

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bankalararası piyasada dolar kuru 18,24'ten 18,25'e yükselmişti. Kur bu seviyeden işlem görüyor. Dün en düşük 18,21, en yüksek 18,26 seviyelerini gören dolar, günü 18,25 seviyesinde kapattı. Dolar kuru, 16.08.2022 tarihinde 17,89 ile son bir ayın en düşük, 14.09.2022 tarihinde ise 18,2690 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro ise güne 18,19 ile başlayan Euro kuru, saat 09:22 itibarıyla %0,14 artışla 18,21 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,18, en yüksek 18,59 seviyelerini gören Euro, günü 18,19 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon daha hızlı faiz artışlarını beraberinde getireceği beklentisiyle riskten kaçışı tetikledi. Riskten kaçış doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/dolar paritesi veri sonrasında 1 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 1'in altına geriledi.

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